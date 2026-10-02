Косовський спрогнозував результат матчу Україна – Північна Ірландія, назвавши козирі обох команд

Колишній півзахисник збірної України Віталій Косовський поділився очікуваннями від матчу "синьо-жовтих" проти Північної Ірландії у третьому турі Ліги націй.

Його слова передає Sport.ua.

Експерт назвав сильні сторони обох команд і спрогнозував підсумковий результат.

"На мій погляд, чого у Трнаві буде важко уникнути, так це боротьби, без перебільшення, буквально на кожному метрі футбольного поля. Нашим треба бути насторожі після вкидань британців з аута та дотепних розіграшів стандартних положень. Козирями ж України є зразкова організація гри в обороні та перевага у швидкості біля володінь суперника. Схиляюся до думки, що "синьо-жовті" будуть сильнішими – 1:0", – сказав Косовський.

Зазначимо, що сам Віталій під час ігрової кар'єри забивав у ворота Північної Ірландії. Це сталось у 1997 році, тоді "синьо-жовті" перемогли з рахунком 2:1.

Матч третього туру Ліги націй відбудеться 2 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Наразі обидва колективи мають в активі по чотири залікові бали та є лідерами своєї групи. Текстова онлайн-трансляція протистояння буде доступна за посиланням.