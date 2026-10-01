Станемо головними фаворитами своєї групи: Ротань зробив прогноз на матч Україна – Північна Ірландія

Наставник житомирського Полісся Руслан Ротань заявив, що очікує перемоги від збірної України у протистоянні з Північною Ірландією у 3-му турі Ліги націй та спрогнозував фаворитизм підопічних Андреа Мальдери у групі.

Його слова передає Sport.ua.

"Упевнений, що у цій грі ми домінуватимемо, у збірної України все для цього є, гадаю, ми переможемо і станемо головними фаворитами своєї групи. Мені подобається, що Андреа Мальдера не боїться експериментувати, надавати шанс новим гравцям, що, відповідно, дає додаткову мотивацію підопічним".

Ротань відзначив, що для італійського фахівця матч з Північною Ірландією стане лише п'ятим у ролі головного коуча "синьо-жовтих", й наразі потрібно закцентувати увагу на побудові гри.

"Наставник не робить акцент на результат, зараз важлива якісна побудова гри, як з м'ячем, так і без м'яча. Для тренера це буде лише п'ятий матч біля керма національної команди."

Окрім того, тренер "вовків" спрогнозував фінальний рахунок у матчі між Україною та Північною Ірландією. На його думку, команда Мальдери здобуде перемогу з рахунком 2:0.

"Я рідко вгадую. Але я оптиміст і вірю у нашу збірну. Тут важлива сама перемога, а з яким рахунком, це вже другорядне. Але якщо я притиснутий до стіни, то ставлю на – 2:0".

Зауважимо, що "синьо-жовті" зустрінуться з "зелено-білими" 2 жовтня. Наступну гру підопічні Андреа Мальдери проведуть проти Угорщини 5 жовтня. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що через травму національній команді України не зможе допомогти Віталій Миколенко, який вже залишив розташування збірної. Раніше повідомлялося про те, що захисник повернувся до тренувань із командою, проте Мальдера вирішив не ризикувати здоров'ям гравця.