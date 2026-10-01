Нам комфортно бути не фаворитами у цій грі: тренер збірної Північної Ірландії – про матч з Україною в Лізі націй

Головний тренер збірної Північної Ірландії Майкл О'Ніл заявив, що національна команда України полюбляє контроль м'яча, тому його гравцям доведеться проявити терпіння, оскільки їх цілком влаштовує статус андердога у цьому поєдинку.

Його слова передає Belfast Telegraph.

"Збірна України – це команда, яка любить контролювати м'яч, тому нам доведеться проявити терпіння, коли ми не володіємо м'ячем, але ми віримо, що у нас будуть можливості проявити себе в цій грі. Нам комфортно бути не фаворитами у цій грі. Це ніяк на нас не вплине, ми до цього звикли й навіть черпаємо з цього сили. Ми використовуємо це як мотивацію".

Зауважимо, що "синьо-жовті" зустрінуться із "зелено-білими" 2 жовтня. Наступну гру підопічні Андреа Мальдери проведуть проти Угорщини 5 жовтня. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що через травму національній команді України не зможе допомогти Віталій Миколенко, який вже залишив розташування збірної. Раніше повідомлялося про те, що захисник повернувся до тренувань із командою, проте Мальдера вирішив не ризикувати здоров'ям гравця.