Ексфутболіст збірної України зробив точний прогноз на матч "синьо-жовтих" проти Північної Ірландії

Сергій Мізін поділився очікуваннями від поєдинку третього туру Ліги націй-2026/27, в якому збірна України на умовно домашньому полі зіграє з Північною Ірландією.

Про це повідомляє Sport.ua.

Колишній футболіст "синьо-жовтих" вважає підопічних Андреа Мальдери фаворитами протистояння та спрогнозував підсумковий результат:

"У головного тренера Андреа Мальдери була нагода переконатися, хто чого вартий із підопічних, адже в перших офіційних матчах він переглянув практично всіх запрошених гравців. Звісно, прикро, що через травму вибув досвідчений Віталій Миколенко. Це серйозна втрата, але є надія, що йому знайдуть гідну заміну. Думаю, що у Трнаві склад буде близьким до того, який виступав у Будапешті. Кілька провідних футболістів, які не грали в Тбілісі, як слід відпочили та готові повести команду за собою. Схиляюся до того, що українська збірна переможе з рахунком 2:1 та одноосібно очолить турнірну таблицю".

Зазначимо, що матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Наразі обидва колективи мають в активі по чотири залікові бали та є лідерами своєї групи. Текстова онлайн-трансляція протистояння буде доступна за посиланням.

Раніше прогноз на цю гру зробив Володимир Чеснаков. Легенда Ворскли вірить у позитивний результат для "синьо-жовтих".