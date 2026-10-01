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Забарний: Знаємо сильні сторони Північної Ірландії

Олександр Булава — 1 жовтня 2026, 14:54
Забарний: Знаємо сильні сторони Північної Ірландії
Ілля Забарний
УАФ

Захисник збірної України Ілля Забарний заявив, що команда у матчі з Північною Ірландією у межах Ліги націй буде фокусуватися на своїй грі.

Його слова передає УАФ.

"Ми знаємо сильні сторони суперника і вже будемо відштовхуватися від цього, але більше будемо фокусуватися на своїй грі. Наше завдання одне – виходити та перемагати.

Північна Ірландія – це хороша, збалансована команда. Важко забивати в нашій групі. Як ми бачимо, голів обмаль. Але Північна Ірландія створює чимало. Це футбол – іноді заходить, інколи ні. Наше завдання – зупинити суперника. Я знаю, що вони будуть тиснути, адже вони робили це дуже добре. Вони грають низьким блоком, компактно. Я очікую дуже хорошої гри, з акцентом на фізичну готовність. Нам треба краще зрозуміти себе і диктувати свій стиль", – підсумував Забарний.

Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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