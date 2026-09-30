Легенда Ворскли зробив точний прогноз на наступний поєдинок збірної України в Лізі націй

Колишній капітан полтавської Ворскли Володимир Чеснаков поділився очікуваннями від матчу збірної України проти Північної Ірландії в Лізі націй.

Його слова передає Sport.ua.

Експерт відзначив сміливість Андреа Мальдери після рішення про велику ротацію на поєдинок із грузинами (0:0) та зробив прогноз на майбутнє протистояння:

"Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера довів, що не боїться ризикувати та, думаю, вже переконався, хто чого вартий серед підопічних. На мій погляд, футболісти, які були задіяні в протистоянні з угорцями, справили краще враження, ніж ті, що грали із грузинами. Переконаний, що Мальдера не ворог собі й у Трнаві зіграють найсильніші на цей момент, бо, як засвідчив поєдинок у Тбілісі, після значної ротації практично з листа складно продемонструвати змістовну гру. Я налаштований оптимістично та схиляюся до того, що наші візьмуть гору – 1:0".

Зазначимо, що "синьо-жовті" зіграють із Північною Ірландією 2 жовтня. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Після двох стартових турів Ліги націй команди мають в активі по чотири залікові бали. Вони є лідерами своєї групи.

Напередодні визначилась бригада арбітрів на майбутнє протистояння. На грі працюватимуть судді з Бельгії.