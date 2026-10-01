Забарний: Мальдера дає багато тактичної інформації

Захисник збірної України Ілля Забарний розповів про тактичну підготовку команди під керівництвом головного тренера Андреа Мальдери.

Його слова передає УАФ.

Тренерський штаб дає футболістам великий обсяг тактичної інформації, яка допомагає їм розвиватися та краще розуміти вимоги наставника.

"Так, справді, багато тактичної інформації, теорій. Я думаю, це позитивний момент. У нас багато футболістів, які приїжджають з української Прем'єр-ліги, для них ця інформація важлива для розвитку.

Андреа дає дуже багато деталей, які ти можеш навіть не на тренуванні, а на теорії почерпнути, і це допоможе тобі у грі. Щодо мене, то я вже працював з Андреа у збірній, і я плюс-мінус знав його тактичні ідеї. І він прийшов ще з новими ідеями. Це такий новий виклик для нас у збірній.

Усе змінилося. Дуже приємно працювати, я дуже радий. Дивлюся, як хлопці це всередині усвідомлюють, як вони слухають. Я задоволений цим", - зазначив Забарний.