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Україна дізналась місце в оновленому рейтингу ФІФА після дебюту Мальдери: змінився лідер

Денис Іваненко — 5 червня 2026, 12:17
Україна дізналась місце в оновленому рейтингу ФІФА після дебюту Мальдери: змінився лідер
Рейтинг ФІФА за 5 червня
УАФ

У п'ятницю, 5 червня, ФІФА опублікувала оновлений рейтинг збірних, у якому змінився лідер.

Про це повідомляє пресслужба організації.

В оновленому списку на першу сходинку піднялась національна команда Аргентини. Вона помінялась місцями із Францією, яка тепер третя.

Також у десятці відбулась ще одна зміна. Марокко випередило Нідерланди й тепер розташовується на сьомій позиції.

Україна ж після переможного дебютного матчу під керівництвом Андреа Мальдери проти Польщі (2:0) залишилась на 32-й сходинці. В активі "синьо-жовтих" наразі 1549,29 бали, а у 31-ї Норвегії – 1555,60.

Рейтинг ФІФА

  1. Аргентина – 1874.81
  2. Іспанія – 1873.01
  3. Франція – 1869.43
  4. Англія – 1825.97
  5. Португалія – 1763.83
  6. Бразилія – 1762.66
  7. Марокко – 1756.94
  8. Нідерланди – 1751.10
  9. Бельгія – 1739.55
  10. Німеччина – 1731.30

Зазначимо, що наступний поєдинок збірна України проведе 7 червня проти Данії. Він розпочнеться о 19:30 за київським часом.

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