Україна дізналась місце в оновленому рейтингу ФІФА після дебюту Мальдери: змінився лідер

У п'ятницю, 5 червня, ФІФА опублікувала оновлений рейтинг збірних, у якому змінився лідер.

Про це повідомляє пресслужба організації.

В оновленому списку на першу сходинку піднялась національна команда Аргентини. Вона помінялась місцями із Францією, яка тепер третя.

Також у десятці відбулась ще одна зміна. Марокко випередило Нідерланди й тепер розташовується на сьомій позиції.

Україна ж після переможного дебютного матчу під керівництвом Андреа Мальдери проти Польщі (2:0) залишилась на 32-й сходинці. В активі "синьо-жовтих" наразі 1549,29 бали, а у 31-ї Норвегії – 1555,60.

Рейтинг ФІФА

Аргентина – 1874.81 Іспанія – 1873.01 Франція – 1869.43 Англія – 1825.97 Португалія – 1763.83 Бразилія – 1762.66 Марокко – 1756.94 Нідерланди – 1751.10 Бельгія – 1739.55 Німеччина – 1731.30

Зазначимо, що наступний поєдинок збірна України проведе 7 червня проти Данії. Він розпочнеться о 19:30 за київським часом.