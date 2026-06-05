Україна дізналась місце в оновленому рейтингу ФІФА після дебюту Мальдери: змінився лідер
Рейтинг ФІФА за 5 червня
УАФ
У п'ятницю, 5 червня, ФІФА опублікувала оновлений рейтинг збірних, у якому змінився лідер.
Про це повідомляє пресслужба організації.
В оновленому списку на першу сходинку піднялась національна команда Аргентини. Вона помінялась місцями із Францією, яка тепер третя.
Також у десятці відбулась ще одна зміна. Марокко випередило Нідерланди й тепер розташовується на сьомій позиції.
Україна ж після переможного дебютного матчу під керівництвом Андреа Мальдери проти Польщі (2:0) залишилась на 32-й сходинці. В активі "синьо-жовтих" наразі 1549,29 бали, а у 31-ї Норвегії – 1555,60.
Рейтинг ФІФА
- Аргентина – 1874.81
- Іспанія – 1873.01
- Франція – 1869.43
- Англія – 1825.97
- Португалія – 1763.83
- Бразилія – 1762.66
- Марокко – 1756.94
- Нідерланди – 1751.10
- Бельгія – 1739.55
- Німеччина – 1731.30
Зазначимо, що наступний поєдинок збірна України проведе 7 червня проти Данії. Він розпочнеться о 19:30 за київським часом.