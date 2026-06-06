Колишній футболіст збірної України відвідав окупований росіянами Луганськ

Колишній півзахисник збірної України Олександр Горшков відвідав окуповану росіянами Луганщину.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Він взяв участь у пропагандистській акції та зустрівся з ватажком псевдореспубліки ЛНР Леонідом Пасічником. Горшков пообіцяв провести на окупованій території футбольний майстер-клас та взяти участь в організації товариського матчу.

Зазначимо, що Горшков народився на Луганщині. Під час футбольної кар'єри виступав за київський СКА, вінницьку Ниву та Чорноморець. У 1994 році переїхав до Росії, де грав за Жемчужину, Зеніт та Сатурн. У 1998 році встиг зіграти два товариські матчі за збірну Росії.

Згодом Горшков отримав виклик до збірної України, у складі якої провів чотири матчі у відборі на Євро-2004 та забив два голи (Іспанії та Вірменії).

У 2018 році Горшкова було внесено до бази "Миротворець" за "свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення до окупованого Росією Криму. Участь у пропагандистських заходах Росії проти України. Участь у спробах легалізації анексії АР Крим".

Раніше Горшков висловлювався про перехід Ярослава Ракицького до Зеніта.