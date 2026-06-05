Не хотів тривожити ваш сон: дебютант збірної України зворушив мережу своїм вчинком

Під час візиту футболістів збірної України до одного зі шпиталів сталася історія, яка зворушила тисячі вболівальників у соцмережах.

Один із захисників України на ім'я Сергій розповів, що несподівано пропустив приїзд гравців національної команди. За словами військового, у момент візиту він спав і не зміг особисто зустрітися з футболістами. Після пробудження на нього чекав приємний сюрприз.

Біля свого ліжка Сергій виявив вимпел збірної України з автографом невідомого футболіста. Військовий опублікував фото знахідки в соцмережах та звернувся до користувачів із проханням допомогти визначити автора підпису.

"Приходили в шпиталь футболісти зі збірної України – я чесно проспав. Коли прокинувся, побачив біля себе вимпел з автографом і навіть не знаю, кому бути вдячним", – написав захисник.

Довго чекати відповіді не довелося.

У коментарях відгукнувся сам автор автографа – дебютант національної збірної Олександр Романчук.

"Так це мій, не хотів тривожити ваш сон, вирішив залишити біля вас. Дякую вам за захист і швидкого одужання", – написав футболіст.

Нагадаємо, у неділю, 7 червня, збірна України з футболу проведе товариський матч проти Данії. Гра на "Оденсе Стедіум" розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Це буде другий матч для Андреа Мальдери на чолі збірної України. Він переможно дебютував у поєдинку проти Польщі (2:0).