Поворознюк назвав тренера, який має очолити збірну України

Олександр Поворознюк поділився думкою про потенційну зміну головного тренера збірної України.

Його слова передає BLIK.

У Сергія Реброва вже влітку завершується контракт і наразі невідомо, чи буде наставнику запропонована нова угода, тож матч проти Албанії може стати останнім для нього на чолі "синьо-жовтих". Перед цією грою президент Інгульця розповів, що прихід нового тренера напрошується.

Він назвав фахівця, який найкраще підходить для цієї ролі. Проте додав, що не здивується, якщо Ребров залишиться на своїй посаді, попри непотрапляння на ЧС-2026.

"Я думаю, що збірну України може потягнути тільки Вернидуб. При ньому у збірній будуть мужики, як всі його команди називають. Але ви не витайте в ілюзіях. Я не здивуюсь, якщо Реброва призначать ще на один термін і дадуть йому карт-бланш", – заявив Поворознюк.

За словами президента Інгульця, це типова ситуація для українського футболу. Він провів аналогію із ситуацією навколо суддівства в нашій країні.

"Це так само, як з арбітрами матчу Полісся – Динамо, яким після поліграфу ледь не Героя України потрібно давати. Те саме буде й тут. Перезаключать контракт і будемо чекати ще чогось нового. Я не кажу, що Ребров поганий, але щось десь недопрацьовує у збірній", – сказав Поворознбк.

