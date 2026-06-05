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Єзерський: Акцент у Мальдери зараз робиться на ментальності

Олег Дідух — 5 червня 2026, 15:11
Єзерський: Акцент у Мальдери зараз робиться на ментальності
Володимир Єзерський
УАФ

Асистент головного тренера збірної України Володимир Єзерський поділився думкою щодо роботи свого керівника, Андре Мальдери.

Слова Єзерського наводить Трендець.

"Це інтелігент з великим досвідом роботи у різних чемпіонатах і, мені здається, що ці ідеї, цей сучасний футбол, який він хоче дати збірній України, цими гравцями якраз сприймається, він їм подобається.

Акцент у Андреа зараз робиться на ментальності, він бачить якість гравців. Він бачить, що ту ідею, яку він дає, вона може бути реалізована. Гра проти Польщі показала, що є лідери, харизматичні люди, які можуть повести за собою більш молодих гравців і проявляти лідерство", – заявив фахівець.

Нагадаємо, свій другий матч на чолі збірної України Мальдера проведе у неділю, 7 червня, проти Данії.

Збірна України з футболу Володимир Єзерський Андреа Мальдера

Андреа Мальдера

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