Єзерський: Акцент у Мальдери зараз робиться на ментальності

Асистент головного тренера збірної України Володимир Єзерський поділився думкою щодо роботи свого керівника, Андре Мальдери.

Слова Єзерського наводить Трендець.

"Це інтелігент з великим досвідом роботи у різних чемпіонатах і, мені здається, що ці ідеї, цей сучасний футбол, який він хоче дати збірній України, цими гравцями якраз сприймається, він їм подобається.

Акцент у Андреа зараз робиться на ментальності, він бачить якість гравців. Він бачить, що ту ідею, яку він дає, вона може бути реалізована. Гра проти Польщі показала, що є лідери, харизматичні люди, які можуть повести за собою більш молодих гравців і проявляти лідерство", – заявив фахівець.