Федерація ММА України заперечує проблеми з фінансуванням поїздки збірної на ЧС-2026

Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України заперечує наявність проблем із фінансуванням поїздки збірної України на чемпіонат світу-2026 у Тбілісі (1 – 7 листопада).

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Раніше у ЗМІ ширилася інформація про те, що спортсмени зі збірної України були змушені самостійно шукати кошти на поїздку на чемпіонат світу. Про Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України заявила, що всі витрати на поїздку на турнір покриє сама федерація, а також Міністерство молоді та спорту України.

"Відповідно до визначеного порядку фінансування: витрати на проїзд до місця проведення змагань та у зворотному напрямку покриваються за рахунок Міністерства молоді та спорту України та ГО "Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України";

стартові внески за участь спортсменів у змаганнях покриваються за рахунок Міністерства молоді та спорту України та ГО "Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України";

⁠ витрати на проживання членів делегації забезпечуються за рахунок відповідних відокремлених підрозділів ГО "Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України", – сказано в заяві федерації.

За інформацією "Чемпіона", яку було отримано від пресслужби Міністерства молоді та спорту, Національна федерація змішаних єдиноборств ММА України подала на розгляд проєкт розрахунків на поїздку збірної до Тбілісі. Йдеться про команду з 54 спортсменів.

За попередніми оцінками, Міністерство планує виділити до 2,1 млн грн, що має повністю покрити витрати на проїзд та стартові внески спортсменів. Решту додаткових витрат покриє сама федерація.

Нині подані документи перебувають на опрацюванні. Остаточна сума та обсяг державного фінансування будуть затверджені відповідним наказом Міністерства після завершення всіх бюджетних процедур.