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Збірна України пробилась у півфінал ЧС-2026, здолавши Іспанію та Бразилію

Денис Іваненко — 5 вересня 2026, 07:18
Збірна України пробилась у півфінал ЧС-2026, здолавши Іспанію та Бразилію
Збірна України з футболу 7 на 7
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Збірна України з футболу 7х7 успішно стартувала на чемпіонаті світу-2026, який приймає Барселона.

"Синьо-жовті" на турнірі в ефектному протистоянні здолали Бразилію з рахунком 4:3. Після цього вони зустрілись з господарями змагань.

Долю матчу вирішив один гол, який записав собі в актив Максим Солонина. Наша національна команда перемогла іспанців 1:0.

Ці результати дозволили Україні пробитись у півфінал. Турнір завершиться 5 вересня.

Нагадаємо, що F7 (Football 7) – це різновид футболу, в якому команди грають у форматі сім на сім: шість польових гравців і воротар. "Синьо-жовті" є чинними чемпіонами Європи.

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