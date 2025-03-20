Як завершиться матч плейоф Ліги націй Україна – Бельгія: прогноз Чемпіона

Вже сьогодні, 20 березня, збірна України з футболу зіграє перший матч проти Бельгії за право виступати в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в Мурсії, Іспанія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Наша редакція традиційно зробила свої прогнози на переможця протистояння. А чи мали рацію редактори та журналісти, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Микола Дендак, перемога Бельгії

Що ж, давайте відверто, рівень збірної Бельгії, навіть у її теперішньому кризовому стані, значно вищий за наш. Та й ситуація у стані збірної України не вселяє надію. Багаторічний лідер команди Андрій Ярмоленко вже не може фізично вести за собою команду, а рівноцінної заміни так і не з'явилося.

Ситуативно можуть виблискувати Циганков, Мудрик чи Зінченко, але їм не вистачає стабільності. Можливо я занадто песиміст, але мені не віриться бодай в одну перемогу "синьо-жовтих". Ставлю на дві важкі перемоги бельгійців.

Станіслав Лисак, перемога України

Збірній України нема чого втрачати, Сергій Ребров хоч і провів не найяскравіший етап у кар'єрі на чолі національної команди, проте наразі його роботі нічого не загрожує.

Бельгійці навпаки, на фоні конфліктів, зміни тренера та не дуже яскравої форми в лідерів виглядає як суперник, якого нам під силу пройти. Вважаю, що українці здивують і з мінімальним рахунком за сумою двох протистоянь проб'ються в Лігу A.

Кирило Стадниченко, перемога Бельгії

Основним чинником стане повернення до збірної Бельгії лідерів – Куртуа, Де Брейне, Лукаку. Руді Гарсія зумів у короткий час згуртувати команду, яка вийде на ігри плейоф в основному складі й зі значними шансами на успіх.

З іншого боку, команда Реброва чудово провела єдиний очний матч з бельгійцями влітку минулого року в Штутгарті, на Євро-2024. Й ледве не добилася перемоги в тій грі. Думаю, що двоматчеве протистояння залишиться за бельгійцями. З мінімальною перевагою й у впертій боротьбі.

Максим Розенко, перемога Бельгії

Об’єктивно ми поступаємося в класі. Шанси пройти Бельгію – примарні. З іншого боку, влітку минулого року Динамо в єврокубках несподівано пройшло Глазго Рейнджерс. Впевнений, якщо вони зіграли б ще 5 разів, шотландці б виграли всі 5 протистоянь. Тож в матчах нашої збірної теж сподіваємося на диво.

Станіслав Матусевич, перемога Бельгії

Незважаючи на те, що "золоте покоління" збірної Бельгії вже постаріло та загрузло у скандалах, певний рівень ця команда продовжує зберігати. Атмосфера у команді після звільнення Доменіко Тедеско мала покращитися.

Натомість, хоч мікроклімат у нашій збірній був і залишається на належному рівні, за всю каденцію Сергія Реброва як головного тренера команда у жодному матчі не продемонструвала дійсно якісний футбол. Сумнівно, що зараз стануться зміни. Тому прогнозую впевнену перемогу бельгійців за сумою двох матчів.

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Роман Синчук, перемога Бельгії

Перший матч завершиться внічию. Бельгія не буде форсувати подій, бо має домашній матч попереду. Україна без Мудрика позбавлена контратак, а позиційні атаки історично не наша сильна сторона. Десь на середині й зійдемось.

Другий матч – перемога бельгійців 0:2. Вдома Бельгія натисне, і Лукаку знайде свої моменти – найперше через зону Матвієнка. Трибуни підтиснуть. Плюс ми роками проводимо другі матчі на зборах гірше, ніж перші.