Як завершиться матч плейоф Ліги націй Україна – Бельгія: прогноз Чемпіона
Вже сьогодні, 20 березня, збірна України з футболу зіграє перший матч проти Бельгії за право виступати в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.
Зустріч відбудеться на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в Мурсії, Іспанія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.
Наша редакція традиційно зробила свої прогнози на переможця протистояння. А чи мали рацію редактори та журналісти, побачимо вже незабаром.
Прогноз Чемпіона
Микола Дендак, перемога Бельгії
Що ж, давайте відверто, рівень збірної Бельгії, навіть у її теперішньому кризовому стані, значно вищий за наш. Та й ситуація у стані збірної України не вселяє надію. Багаторічний лідер команди Андрій Ярмоленко вже не може фізично вести за собою команду, а рівноцінної заміни так і не з'явилося.
Ситуативно можуть виблискувати Циганков, Мудрик чи Зінченко, але їм не вистачає стабільності. Можливо я занадто песиміст, але мені не віриться бодай в одну перемогу "синьо-жовтих". Ставлю на дві важкі перемоги бельгійців.
Станіслав Лисак, перемога України
Збірній України нема чого втрачати, Сергій Ребров хоч і провів не найяскравіший етап у кар'єрі на чолі національної команди, проте наразі його роботі нічого не загрожує.
Бельгійці навпаки, на фоні конфліктів, зміни тренера та не дуже яскравої форми в лідерів виглядає як суперник, якого нам під силу пройти. Вважаю, що українці здивують і з мінімальним рахунком за сумою двох протистоянь проб'ються в Лігу A.
Кирило Стадниченко, перемога Бельгії
Основним чинником стане повернення до збірної Бельгії лідерів – Куртуа, Де Брейне, Лукаку. Руді Гарсія зумів у короткий час згуртувати команду, яка вийде на ігри плейоф в основному складі й зі значними шансами на успіх.
З іншого боку, команда Реброва чудово провела єдиний очний матч з бельгійцями влітку минулого року в Штутгарті, на Євро-2024. Й ледве не добилася перемоги в тій грі. Думаю, що двоматчеве протистояння залишиться за бельгійцями. З мінімальною перевагою й у впертій боротьбі.
Максим Розенко, перемога Бельгії
Об’єктивно ми поступаємося в класі. Шанси пройти Бельгію – примарні. З іншого боку, влітку минулого року Динамо в єврокубках несподівано пройшло Глазго Рейнджерс. Впевнений, якщо вони зіграли б ще 5 разів, шотландці б виграли всі 5 протистоянь. Тож в матчах нашої збірної теж сподіваємося на диво.
Станіслав Матусевич, перемога Бельгії
Незважаючи на те, що "золоте покоління" збірної Бельгії вже постаріло та загрузло у скандалах, певний рівень ця команда продовжує зберігати. Атмосфера у команді після звільнення Доменіко Тедеско мала покращитися.
Натомість, хоч мікроклімат у нашій збірній був і залишається на належному рівні, за всю каденцію Сергія Реброва як головного тренера команда у жодному матчі не продемонструвала дійсно якісний футбол. Сумнівно, що зараз стануться зміни. Тому прогнозую впевнену перемогу бельгійців за сумою двох матчів.
Роман Синчук, перемога Бельгії
Перший матч завершиться внічию. Бельгія не буде форсувати подій, бо має домашній матч попереду. Україна без Мудрика позбавлена контратак, а позиційні атаки історично не наша сильна сторона. Десь на середині й зійдемось.
Другий матч – перемога бельгійців 0:2. Вдома Бельгія натисне, і Лукаку знайде свої моменти – найперше через зону Матвієнка. Трибуни підтиснуть. Плюс ми роками проводимо другі матчі на зборах гірше, ніж перші.