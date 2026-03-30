Україна – Албанія. Де дивитись товариський матч команди Реброва

Денис Іваненко — 30 березня 2026, 10:54
Україна – Албанія: де дивитись
УАФ

У вівторок, 31 березня, збірна України з футболу проведе товариський матч проти Албанії.

Це протистояння ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра в Іспанії на "Естаді Сьютат де Валенсія" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переглянути цей поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK". Також він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Зазначимо, що до цього команди вісім разів перетиналися на футбольному полі. В історії очних протистоянь наша збірна має перевагу – шість перемог і по одній нічиїй та поразці.

Востаннє вони зустрічалися в листопаді 2024 року в Лізі націй. Тоді "синьо-жовті" здолали албанців з рахунком 2:1, завдяки двом швидким голам уже в перші десять хвилин зустрічі.

Нагадаємо, що напередодні обидві збірні втратили шанс потрапити на ЧС-2026. Україна у півфіналі раунду плейоф кваліфікації поступилась Швеції (1:3), а Албанія – Польщі (1:2). Також за текстовою трансляцією майбутнього поєдинку можна буде стежити тут.

Megogo Збірна України з футболу Збірна Албанії з футболу

