Польща – Україна: де дивитись товариський матч

У неділю, 31 травня, збірна України з футболу проведе товариський матч проти Польщі.

Це протистояння ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра у Вроцлаві на Міському стадіоні розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі MEGOGO. Також він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Зазначимо, що до цього команди десять разів перетиналися на футбольному полі. В історії очних протистоянь наша збірна поки поступається – три перемоги, дві нічиї та п'ять поразок.

Востаннє вони зустрічалися в червні 2024 року. Тоді поляки перемогли з рахунком 3:1.