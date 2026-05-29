Польща – Україна: де дивитись товариський матч
Польща – Україна, де дивитись
УАФ
У неділю, 31 травня, збірна України з футболу проведе товариський матч проти Польщі.
Це протистояння ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Гра у Вроцлаві на Міському стадіоні розпочнеться о 18:30 за київським часом.
Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі MEGOGO. Також він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.
Зазначимо, що до цього команди десять разів перетиналися на футбольному полі. В історії очних протистоянь наша збірна поки поступається – три перемоги, дві нічиї та п'ять поразок.
Востаннє вони зустрічалися в червні 2024 року. Тоді поляки перемогли з рахунком 3:1.