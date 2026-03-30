Україна – Албанія. Онлайн-трансляція передматчевої пресконференції Реброва

У понеділок, 30 березня, запланована пресконференція головного тренера збірної України з футболу Сергія Реброва перед товариською грою проти Албанії.

Контрольна зустріч відбудеться 31 березня о 21:45 (за київським часом). Цей поєдинок лузерів півфіналу плейоф відбору на ЧС-2026 не матиме якогось значення.

Україна вчергове втратила усі шанси вийти на Мундіаль, проваливши матч проти Швеції (поразка 1:3). За шведів хеттрик оформив нападник лондонського Арсенала Віктор Дьокереш.

Натомість Албанія у півфінальному протистоянні програла Польщі 1:2.

Спілкування наставника "синьо-жовтих" та одного з гравців української збірної розпочнеться о 20:00 (за київським часом). Дивіться пряму трансляцію, яку організує пресслужба УАФ, у прямому етері на "Чемпіоні".

Відзначимо, що Україна 8 разів грала проти Албанії, із них двічі у товариських іграх – 6 перемог "синьо-жовтих", одна мирова та одна поразка від албанців.

Востаннє ці європейські збірні грали між собою двічі у минулому сезоні-2024/25. Національні команди оформили по одній перемозі з однаковим рахунком 2:1.