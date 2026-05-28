Може зробити свій внесок: Мальдера – про виклик Ярмоленка у збірну України

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера пояснив виклик 36-річного вінгера Динамо Андрія Ярмоленка до національної команди.

Про це італійський фахівець розповів в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Досвід Ярмоленка має допомогти команді у наступних матчах.

"Він був капітаном київського Динамо, багато років грав на найвищому рівні. Хочу підкреслити, що Ярмоленко – це не тільки про лідерство, насамперед я поважаю його як футболіста. Треба розуміти, що він уже не той Ярмоленко, ким був п'ять років тому, хоча він дуже розумний гравець. Бути гравцем збірної означає, що ти можеш бути тут зараз, а потім можеш не потрапити на наступний збір. Це стосується всіх. Для мене він гравець, якого абсолютно заслужено можна викликати. Він може зробити свій внесок. Якщо він допоможе команді об'єднатися – це стане його додатковою цінністю", – сказав Мальдера.

Раніше іноземний фахівець зізнався, що чудово розуміє, що Ярмоленко не перебуває вже у тих кондиціях, у яких був, ще коли він працював у тренерському штабі Андрія Шевченка.

Нагадаємо, що дебют Мальдери на чолі збірної припаде на 31 травня, коли команда зіграє товариську ігру проти Польщі (о 18:30 за київським часом). А вже на 7 червня запланована контрольна зустріч проти Данії (19:30).

Відома заявка "синьо-жовтих" на ці поєдинки, яка вже зазнала невеликих змін.