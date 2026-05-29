Мальдера пояснив, чому повернув Ярмоленка у збірну: Бажаю, щоб він побив рекорд президента

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера розповів, чому вирішив повернути до національної команди досвідченого динамівця Андрія Ярмоленка.

Його слова передає ТСН.

Цікаво, що востаннє вінгер київського Динамо грав у синьо-жовтій футболці ще 23 березня 2025 року, коли отримав лише одну ігрову хвилину у матчі проти Бельгії (поразка 0:3).

"По-перше, я бажаю, щоб він побив рекорд президента. Нехай президент не ображається, але це означатиме, що він забиває голи за збірну", – заявив італієць.

Ярмоленку не вистачає до рекорду Шевченка лише двох голів – 46 проти 48 у президента УАФ.

Однак Мальдера не вірить у теорію про те, що Сергій Ребров не викликав лідера столичного клубу у збірну, аби той не побив рекорд Шевченка. Сам президент УАФ спростував ці припущення.

Водночас наставник "синьо-жовтих" добре розуміє, що Ярмоленко не перебуває у тій фізичній формі, у якій був ще 5 років тому. Італійський спеціаліст відзначив техніку футболіста та його лідерські якості.

"Я з ним розмовляв, відчув, що він дуже вмотивований, подивився йому в очі і знаю, що він дасть свій максимум. Я не буду просити його бігати по флангу, як раніше, 100 разів, бо це було б помилкою. Але від нього я вимагаю того, що є всередині, тієї рішучості, тієї агресивності, тієї особистості, того лідерства, яке, на мою думку, є дуже важливим", – сказав коуч збірної.

Іноземний спеціаліст додав, що для нього не буде проблемою замінити Ярмоленка. За його словами, якщо 36-річний динамівець вийде з перших хвилин матчу, то це означатиме лише те, що Андрій заслужив на місце у старті.

"У цьому вікні спочатку, я хотів би його допрацювати, переоцінити, переглянути, переслухати, а потім подивимося. Я сподіваюся, що він буде у відмінній формі також у вересні і, можливо, продовжить потім, якщо я його не викличу. Це може бути з тисячі інших причин. Я не знаю, що буде у вересні, але зараз я задоволений таким станом речей", – наголосив Мальдера.

Відзначимо, що Ярмоленко виступає за головну команду країни з 2009 року. Відтоді провів у синьо-жовтій футболці 125 ігор, у яких забив 46 голів та віддав 26 асистів.

Вже 31 травня національна команда зіграє товариську гру проти Польщі. Початок – о 18:30 (за київським часом). Це буде дебютна гра для Мальдери на чолі збірної.

А 7 червня "синьо-жовті" проведуть контрольний матч проти Данії (о 19:30).

Раніше повідомлялося, що саме вінгер Динамо став першим футболістом, який привітав Мальдеру з призначенням у збірну.