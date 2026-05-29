Польща – Україна: хто фаворит першого матчу Мальдери на чолі "синьо-жовтих"

У неділю, 31 травня, відбудеться товариський матч між збірними Польщі й України з футболу.

Ця гра на Міському стадіоні у Вроцлаві стане першою для Андреа Мальдери на чолі "синьо-жовтих". Вона розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Букмекери вважають невеличким фаворитом господарів. На перемогу поляків ставки приймаються з коефіцієнтом 2,08, нічия оцінюється у 3,37, а виграш України – 3,42.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,37, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,27.

Зазначимо, що це буде 11-те очне протистояння між командами. Наразі незначну перевагу має Польща – п'ять перемог при двох нічиїх і трьох поразках.

Нагадаємо, що вперше під час повномасштабного вторгнення "синьо-жовті" проводять збір в Україні. Напередодні він розпочався у Винниках.