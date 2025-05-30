Збірна України зіграє проти Албанії в Лізі націй
УАФ (Дан Балашов)
Сьогодні, 30 травня, жіноча збірна України зіграє проти Албанії в межах 5 туру Ліги націй.
Поєдинок відбудеться в хорватському місті Вараждин на стадіоні "NK Varaždin". Початок зустрічі – 20:00 за київським часом.
Футбол – Ліга націй
30 травня, 5 тур
Україна – Албанія
Наразі "синьо-жовті" є лідерами групи. На початку квітня тому збірна України мінімально здолала чешок (1:0), а потім розійшлася миром (1:1) з цією збірною.
У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).
Для того, щоб підвищитися у класі, "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).