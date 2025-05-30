Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна України зіграє проти Албанії в Лізі націй

Руслан Травкін — 30 травня 2025, 06:42
Збірна України зіграє проти Албанії в Лізі націй
УАФ (Дан Балашов)

Сьогодні, 30 травня, жіноча збірна України зіграє проти Албанії в межах 5 туру Ліги націй.

Поєдинок відбудеться в хорватському місті Вараждин на стадіоні "NK Varaždin". Початок зустрічі – 20:00 за київським часом.

Футбол – Ліга націй
30 травня, 5 тур

Україна – Албанія 

Наразі "синьо-жовті" є лідерами групи. На початку квітня тому збірна України мінімально здолала чешок (1:0), а потім розійшлася миром (1:1) з цією збірною.

У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).

Standings provided by Sofascore

Для того, щоб підвищитися у класі, "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).

Ліга націй УЄФА Жіноча збірна України з футболу

Жіноча збірна України з футболу

Плани на Балкани: жіноча збірна України готується до двох матчів у Лізі націй
Жіноча збірна України визначилась зі складом на матчі Ліги націй
Збірна України WU-16 завершила перемогою над Марокко Турніру розвитку УЄФА
Збірна України WU-16 поступилась Хорватії на Турнірі розвитку
Збірна України WU-16 поступилась на старті Турніру розвитку УЄФА

Останні новини