Збірна України зіграє проти Албанії в Лізі націй

Сьогодні, 30 травня, жіноча збірна України зіграє проти Албанії в межах 5 туру Ліги націй.

Поєдинок відбудеться в хорватському місті Вараждин на стадіоні "NK Varaždin". Початок зустрічі – 20:00 за київським часом.

Футбол – Ліга націй

30 травня, 5 тур

Україна – Албанія

Наразі "синьо-жовті" є лідерами групи. На початку квітня тому збірна України мінімально здолала чешок (1:0), а потім розійшлася миром (1:1) з цією збірною.

У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).

Standings provided by Sofascore

Для того, щоб підвищитися у класі, "синьо-жовті" мають або стати переможницями групи, або ж виграти плейоф проти третьої команди з дивізіону А (у разі фінішу на другому місці).