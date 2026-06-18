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Жіноча збірна України дізналася суперників по плейоф відбору на ЧС-2027

Олег Дідух — 18 червня 2026, 14:18
Жіноча збірна України дізналася суперників по плейоф відбору на ЧС-2027
УАФ

У четвер, 18 червня, відбулося жеребкування плейоф відбору на чемпіонаті світу 2027 року серед жінок. Своїх суперників дізналася збірна України.

Команда Ії Андрущак, яка посіла останнє місце в групі 3 дивізіону А, у першому раунді плейоф у форматі двоматчевого протистояння зіграє проти представника дивізіону В, Словаччини. Ці поєдинки відбудуться в період з 7 до 13 жовтня.

В разі успіху в другому раунді плейоф на українок чекатиме двоматчеве протистояння з переможцем дуелі між Грецією та Англією. Матчі другого раунду плейоф пройдуть в період з 26 листопада до 5 грудня.

Зазначимо, що минулого тижня Україна програла Англії 0:3 в заключному турі групового етапу відбору в групі А3.

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