Жіноча збірна України з перемоги над Албанією стартувала у Лізі націй-2025

У п'ятницю, 21 лютого, жіноча збірна України з футболу з перемоги над Албанією стартувала у Лізі націй УЄФА.

Матч завершився з рахунком 2:1. Поєдинок відбувся на стадіоні "Ніко Дована" у місті Дуррес.

Голами на "синьо-жовтих" відзначилися Овдійчук та Козлова. Наприкінці гри албанки все ж таки змогли відіграти один гол, але вирвати нічию не змогли.

Ліга націй-2025 з футболу

1-й тур, 21 лютого

Албанія – Україна 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Овдійчук, 0:2 – 47 Козлова, 1:2 – 90+5 Беріша

Окрім Албанії до групи B4, у якій гратиме Україна, входять збірні Хорватії та Чехії. Переможці груп ліг В та С перейдуть у наступному циклі до ліг А та В, останні команди ліг А, В та дві найгірші треті команди Ліги B опустяться в ліги В та С відповідно.

У плейоф зіграють треті збірні Ліги А проти других Ліги В, дві найкращі треті команди Ліги В – проти двох найкращих команд Ліги С.