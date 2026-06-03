Угорщина – Україна 1:5. Відеоогляд півфіналу Євро-2026

У середу, 3 червня, відбувся півфінальний матч чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу, в якому збірна України зустрічалась із Угорщиною.

"Синьо-жовті" зі старту захопили ініціативу у протистоянні з чинними срібними призерами ЧС-2025. Гра була дуже рівною та обережною, а в кінцівці першого тайму підопічним Олександра Бондаря вдалось протягом хвилини двічі засмутити суперника.

На 33-й хвилині угорцям вдалось конвертувати свій тиск у забитий гол, але на більше їх не вистачило. Україна чудово діяла на контратаках і наприкінці зустрічі оформила ефектний розгром.

Мініфутбол – Євро-2026

1/2 фіналу, 3 червня

Угорщина – Україна 1:5 (0:2)

Відеоогляд матчу Угорщина – Україна

Зазначимо, що це перший вихід в історії для "синьо-жовтих" у фінал континентальної першості. В матчі за "золото" вони зіграють із переможцем пари Сербія – Азербайджан.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі збірна України розгромила Грузію з рахунком 4:0. Героєм того поєдинку став Михайло Грицина, який оформив хеттрик.