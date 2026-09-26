У другому таймі суперник фактично випав із гри: зірка збірної Угорщини – про поразку від України

Капітан збірної Угорщини Домінік Собослаї залишився задоволеним грою своєї команди у програному матчі проти України у стартовому турі групового етапу Ліги націй-2026/27 (0:1).

Його слова передає M4sport.

Лідер англійського Ліверпуля пишається партнерами по збірній, які залишили на футбольному полі усі сили, але цього було замало, аби переможно стартувати у турнірі.

"Так склалося: я пишаюся командою. Ми залишили всі сили на полі. Сьогодні (25 вересня – прим. ред.) цього виявилося недостатньо. Удача була не на нашому боці. У нас були моменти, але ми їх не реалізували. У другому таймі суперник фактично випав із гри. Ми рухаємося далі. Те, що виникла така ситуація, є хорошим знаком того, що, абсолютно неважливо, хто перед нами, ми будемо боротися. Потрібно продовжувати робити те, що робили, і везіння повернеться до нас", – заявив Собослаї.

Угорщина зазнала дебютної поразки у лобових дуелях проти "синьо-жовтих". До цього вона двічі тріумфувала (3:1 та 2:1).

Раніше своїми емоціями від матчу поділилися головні тренери Угорщини та України – Марко Россі та Андреа Мальдера відповідно.

Після стартового туру ЛН-2026/27 угорці з бубликом розташувалися на третій позиції у групі F, яку очолили Північна Ірландія та Україна.

У наступному турі Ліги націй підопічні Мальдери зіграють на виїзді проти Грузії (28 вересня о 19:00 за київським часом), тоді як Угорщина гостюватиме на полі Північної Ірландії (28 вересня о 21:45).