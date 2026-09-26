Крупський відреагував на свій дебют за збірну України, присвятивши перемогу уболівальникам

Фланговий захисник збірної України Ілля Крупський розповів, що непогано дебютував за головну команду країни у переможному поєдинку Ліги націй-2026/27 проти Угорщини (1:0), привітавши усю країну з позитивним результатом.

Про це футболіст сказав у коментарі MEGOGO.

Лідер Харкова зізнався, що увесь мандраж залишив під час теорії. Крупський додав, що освистування угорської публіки на передматчевій розминці у бік української збірної додало йому більше енергії та спокою.

"Не знаю чому, але було спокійно. Я хотів зіграти на такій арені, повній вболівальників, які були проти нас. Тому хочу сказати велике дякую всім, хто приїхав. Там було багато українців. Величезне дякую, низький уклін. Я вважаю, що хлопці билися не те що до крові – навіть червоні картки вплинули на цю перемогу. Видно, що хлопці віддали всі сили на футбольному полі", – заявив Ілля.

21-річний правий захисник наголосив, що його дебют повинні оцінювати люди. Загалом він залишився задоволеним своєю грою, хоча, на його думку, не зробив нічого екстраординарного.

Також він зазначив підтримку зі сторони досвідчених партнерів по команді, зокрема, Іллі Забарного, який регулярно підказував йому як на тренуваннях, так і безпосередньо під час поєдинку.

Після поєдинку Крупський присвятив перемогу "синьо-жовтих" уболівальникам в Україні, які постійно перебувають під ворожими обстрілами.

"Ця перемога – для всіх наших, хто вдома під постійними обстрілами, шахедами та ракетами. Ми самі розуміємо, як у чемпіонаті України це важко через постійні тривоги та переривання матчів. Навіть мені було трішки незвично: у нас перед грою під час активації постійно моніториш телефон, щоб не почалася тривога, бо потім доведеться робити її знову", – сказав захисник Харкова.

Нагадаємо, що Ілля вийшов у стартовому складі. На 49-й хвилині отримав жовту картку, а на 59-й був знятий із гри. Замість нього Андреа Мальдера випустив Валерія Бондаря із донецького Шахтаря.

Раніше своїми емоціями після матчу поділилися головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера, автор єдиного голу у зустрічі Данило Сікан та захисник Валерій Бондар.

Попереду у "синьо-жовтих" виїзна гра проти Грузії – 28 вересня о 19:00 (за київським часом). Відзначимо, що "хрестоносці" стартували у Лізі націй-2026/27 з мінімальної поразки від Північної Ірландії (0:1).