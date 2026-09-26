Переслідує невезіння: тренер Угорщини здивував заявою після поразки від України

Головний тренер збірної Угорщини Марко Россі після поразки від України (0:1) на старті Ліги націй-2026/27 несподівано заговорив про невезіння, яке переслідує його команду протягом двох останніх років.

Його цитує M4 Sport.

За словами наставника, така смуга невдач тягнеться ще із Євро-2024, на якому угорці не вийшли з групи. Також 62-річний коуч зазначив, що його підопічним не вдалося реалізувати жодної нагоди, тоді як "синьо-жовті" розмочили нулі на табло вже зі свого першого моменту.

"Ми змарнували всі моменти, а суперник забив зі свого першого. У першому таймі, крім цього, в них фактично не було нагод. Минуло понад два роки після чемпіонату Європи, і багато чого складається проти нас. Є приказка: Наполеон обирав генералів не за знаннями, а за тим, чи щастило їм. Якщо вже два роки нас переслідує невезіння. Тож якщо вже два роки нас переслідують невезіння та смуга невдач, то, думаю, хтось має ухвалити якесь рішення. Вважаю, що ми виклалися на полі повністю – продемонстрували бажання, волю, багато працювали й у другому таймі також змусили грати на межі можливостей. На жаль, ми так і не знайшли шлях до гола", – заявив Россі.

Відзначимо, що для Угорщини ця поразка стала першою за останні 5 матчів та дебютною в очних іграх проти України. До цього угорці двічі тріумфували у лобових поєдинках проти синьо-жовтої команди (3:1 та 2:1).

Після стартового туру Північна Ірландія, яка мінімально обіграла Грузію (1:0), та Україна йдуть у лідерах групи F – по 3 бали. Тоді як в активі угорців та грузинів бублики – 3-тя та 4-та позиції відповідно.

У наступному турі Ліги націй Україна зіграє на виїзді проти Грузії (28 вересня о 19:00 за київським часом), тоді як Угорщина гостюватиме на полі Північної Ірландії (28 вересня о 21:45).

Раніше своїми емоціями після матчу поділилися головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера та автор єдиного голу у зустрічі Данило Сікан, який став "Левом матчу".