Ліверпуль продовжив контракт з одним із ключових півзахисників
Домінік Собослаї
liverpoolfc.com
Півзахисник збірної Угорщини Домінік Собослаї продовжив контракт із Ліверпулем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Про термін контракту та його фінансові умови не розглошується.
Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сторони укладуть угоду на 5 років.
Собослаї виступає за Ліверпуль з літа 2023 року. За цей час провів 147 матчів у всіх турнірах, відзначившись 28 голами і 26 асистами. Попередній контракт 25-річного хавбека був чинний до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 100 мільйонів євро.
Нагадаємо, на початку липня Ліверпуль оголосив про підписання центрального захисника Ренна Жеремі Жаке за 63 мільйони євро.