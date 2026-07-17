Ліверпуль продовжив контракт з одним із ключових півзахисників

Півзахисник збірної Угорщини Домінік Собослаї продовжив контракт із Ліверпулем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про термін контракту та його фінансові умови не розглошується.

Dominik Szoboszlai has signed a new long-term contract with Liverpool FC 🙌 — Liverpool FC (@LFC) July 17, 2026

Раніше інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сторони укладуть угоду на 5 років.

Собослаї виступає за Ліверпуль з літа 2023 року. За цей час провів 147 матчів у всіх турнірах, відзначившись 28 голами і 26 асистами. Попередній контракт 25-річного хавбека був чинний до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, на початку липня Ліверпуль оголосив про підписання центрального захисника Ренна Жеремі Жаке за 63 мільйони євро.