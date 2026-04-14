Лідер Ліверпуля – про матч-відповідь з ПСЖ в Лізі чемпіонів: Ми повинні піти ва-банк
Атакувальний півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї висловився про другу зустріч проти французького ПСЖ у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Його цитує УЄФА.
Угорський футболісти вірить у камбек своєї команди після поразки (2:0) у Парижі.
"Я вірю, що ми можемо відігратися, тому що знаю, на що ми здатні і які гравці є в нашому складі. Ми багато разів демонстрували свій менталітет, і завтра це нам знадобиться.
"Енфілд" відіграє величезну роль. Ми бачили це багато разів протягом цього сезону, минулого та раніше", – заявив Собослаї.
Лідер "мерсисайдців" переконаний, що друга гра буде точно зовсім іншою.
"Ми збираємося грати інакше. Ми побачили, як вони діяли в першому поєдинку, і тепер спробуємо з цим впоратися. Ми повинні піти ва-банк і викластися на повну", – відповів півзахисник англійського клубу.
Матч-відповідь Ліверпуль – ПСЖ відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 22:00 (за київським часом).
Відзначимо, що команда Арне Слота підходить до цього протистояння у гарному настрої. Напередодні "мерсисайдці" вдома обіграли Фулгем 2:0.
Раніше головний тренер парижан Луїс Енріке поділився своїми очікуваннями перед другим поєдинком.