Лідер Ліверпуля – про матч-відповідь з ПСЖ в Лізі чемпіонів: Ми повинні піти ва-банк

Атакувальний півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї висловився про другу зустріч проти французького ПСЖ у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Його цитує УЄФА.

Угорський футболісти вірить у камбек своєї команди після поразки (2:0) у Парижі.

"Я вірю, що ми можемо відігратися, тому що знаю, на що ми здатні і які гравці є в нашому складі. Ми багато разів демонстрували свій менталітет, і завтра це нам знадобиться.

"Енфілд" відіграє величезну роль. Ми бачили це багато разів протягом цього сезону, минулого та раніше", – заявив Собослаї.