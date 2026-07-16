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Ліверпуль узгодив новий контракт із ключовим гравцем

Олег Дідух — 16 липня 2026, 16:32
Ліверпуль узгодив новий контракт із ключовим гравцем
Домінік Собослай
Getty Images

Півзахисник збірної Угорщини Домінік Собослай продовжить контракт із Ліверпулем.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони вже досягли усної домовленості щодо нової п'ятирічної угоди, яка діятиме до кінця червня 2031 року. Наразі вирішуються останні деталі, після чого про продовження контракту оголосять офіційно.

Собослай виступає за Ліверпуль з літа 2023 року. За цей час провів 147 матчів у всіх турнірах, відзначившись 28 голами і 26 асистами. Чинний контракт 25-річного хавбека діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, на початку липня Ліверпуль оголосив про підписання центрального захисника Ренна Жеремі Жаке за 63 мільйони євро.

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