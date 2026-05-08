Собослай: Ніхто не втратив віру в Слота

Угорський півзахисник Ліверпуля Домінік Собослай заявив, що у клубі зберігається повна довіра до головного тренера команди, нідерландця Арне Слота.

Слова хавбека наводить Фабріціо Романо.

"Це взагалі не питання. Він – наш тренер, і це його другий сезон. У першому, не забувайте, ми виграли АПЛ. Ніхто з нас не втратив віру в нього. Чутки з'являються та зникають, і він, ми як клуб довели, що здатні стати чемпіонами АПЛ", – заявив угорець.

Нагадаємо, на даний момент Ліверпуль ділить 4-5 місця в АПЛ із Астон Віллою, маючи по 58 очок у активі. У наступному сезоні в Лізі чемпіонів гратимуть 5 команд із чемпіонату Англії.

У квітні повідомлялося про те, що Слот не збирається йти у відставку зі своєї посади.