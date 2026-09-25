Слалом по вітальні та парі з батьком: дивні секрети успіху головної зірки Угорщини

Збірна України 25 вересня розпочинає шлях у Лізі націй.

Наш суперник – Угорщина, яка вперше за багато десятиліть може похвалитися гравцем топкласу.

Домінік Собослай – зірка Ліверпуля, що увійшла до символічної збірної АПЛ-2025/26, а ринок оцінює його у 100 млн євро.

Удар, бачення, працездатність, швидкість – в угорського лідера є все.

І хоча у це складно повірити, базові навички Собослай отримав не у топовій академії, а у школі рідного батька.

***

Домініка Собослая тягнуло до Ліверпуля від початку кар'єри.

Ще у 2017-му, коли Собо зеленим юнаком пробивався до старту РБ Зальцбург, то вирішив зробити тату:

"У мого батька було одне, і я захотів собі щось схоже. Він був не проти. Сказав лише, щоб я знайшов відповідне речення. І підготував парі".

Звучить дивно, правда? Але не для них.

Жолт Собослай досі зберігає величезний вплив на сина, а коли той був молодшим, то й поготів не отримував нічого просто так. Усе слід було заслужити:

"У Зальцбурзі тоді якраз проводили тести з бігу, і якийсь хлопець встановив рекорд академії. Тато сказав: якщо ти хочеш пробитися до основи, то маєш побити його показник. І лише коли ти це зробиш – отримаєш дозвіл на татуювання". Довелося піти туди і побити рекорд".

Ви й досі можете побачити перше тату Домініка, коли він піднімає ліву руку.

Там написано: "Талант – благословення, але без волі й смирення він нічого не вартий".

Автор цих слів – вічний кумир "Енфілда" Стівен Джеррард.

***

"Щойно Домінік почав ходити, я дав йому в ноги м'яч. Вже з трьох років він помалу тренувався – за умови, що мав бажання. Я передавав йому все, що знаю", – розповідає батько.

Жолт Собослай пограв в угорській еліті та нижчих лігах Австрії перш, ніж його вибила травма.

Що залишалося? Тільки сім'я та син, який повинен був його перевершити.

Аби це збулося, Жолт зі шкіри ліз:

"Ми змагалися з ним кожен день – навіть у тому, хто перший відчинить двері або одягнеться. Мета була – виховати у Домініка дух змагання. Це ніде не зашкодить. Яку б кар'єру ви не обрали, змагатися треба скрізь".

Собо сміється – каже, дитиною не мав конусів, зате були пляшки з водою.

Місце дії – вітальня їхнього дому:

"Якщо у пляшках була вода, пробігти повз них з м'ячем було простіше. Якщо ж води не було, вправа ускладнювалась, пляшки падали дуже часто. І якщо хоч одна падала, я мав все починати спочатку – аж поки не долав дистанцію ідеально. Лише тоді батько мене відпускав".

Жолт Собослай у своїй школі, nytimes.com

Ну, і коли Жолт віддав малого до школи Фехервара, яка в ту пору не випускала нічого путнього...

Його вистачило на пару місяців.

Далі Жолт об'єднався з іншими батьками та заснував власну академію Фенікс-Гольд, де готував дітей неортодоксальними методами. Замість форми – пов'язки однакового кольору на головах. У руках під час спарингів – м'ячики для гольфу.

"Метою пов'язок було змусити їх грати з високо піднятою головою, шукати партнерів на полі, а не дивитися лише на м'яч.

Щодо м'ячів для гольфу – це щоб вони не тягнули суперників за футболки. Йшлося про те, аби опинитися перед суперником, а не смикати його ззаду", – пояснює Жолт.

Кмітливо, погодьтесь.

А головне – ці методи допомагали Домініку. Вже в 10-11 років Собослай домінував над однолітками. У 2011-му Фенікс-Гольд виграв чемпіонат Угорщини, розбивши Ференцварош, Фехервар, МТК – усіх.

Ось він, гордо позує з медаллю на шиї.

Домінік Собослай у Фенікс-Гольд (другий зліва в нижньому ряду), nytimes.com

"Це була хороша команда, а Домінік був рушійною силою в перемогах над фаворитами. Він грав проти старших хлопців, по всьому полю, та завжди був хавбеком", – каже батько.

І вже тоді чутки про диво-хлопця швидко поширювалися. Їх стали запрошувати на міжнародні турніри, хоча Жолт і не форсував подій. Собо не мав від нього привілеїв, тож паралельно з футболом зубрив алгебру й літературу.

***

Школа імені Міхая Ворошмарті розташована за 5 хвилин їзди від академії Фенікса.

Директриса Бернадетт Макайне добре пам'ятає Собослая, адже той вчився в класі її сина Андраша:

"Він був таким відданим футболу! Кожної перерви першим летів на подвір'я, аби розпочати гру. А сьогодні приїздить до нас щоразу на зустрічі випускників, хоча став великою зіркою для всієї країни..."

До преси вона звикла і радо веде усіх до зали, де випуску-2014 встановлено меморіальну дошку: "Видатна футбольна команда".

Особлива дошка пошани для команди Собослая у його школі, nytimes.com

"Легендарна група! Вона виграла усі змагання, в яких брала участь. Двічі поспіль виграла Шкільну олімпіаду Угорщини. Разом з Домініком там грав ще один гравець національної збірної Бендегуз Болла", – розповідає вчитель історії Чаба Сілі.

Він клянеться – бачив, як за рахунку 31:0 суддя зупинив гру достроково:

"Ми виграли два поспіль чемпіонати з футзалу, де могли навіть воротаря не ставити".

А що Домінік?

"Природжений лідер, завжди брав на себе відповідальність. Ненавидів програвати і лише з часом цьому навчився.

На уроках – хороший учень, але більше відданий футболу, ніж навчанню. Він робив те, що мав робити. Знаєте, я пишаюся його досягненнями, але ще більше людиною, якою він став, його поведінкою", – зізнається вчитель.

Небагато топів мають такий бекграунд. Як правило, за плечами у найкращих атлетів злидні, покинуті школи, неповні сім'ї.

У Собослая ж було усе. Мама готувала йому сніданки й вечері, а батько – як футболіста та особистість.

Домінік із черговим трофеєм у Фенікс-Гольді, nytimes.com

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"У 16 років я бачив, що у ньому досить характеру грати за кордоном. Ми вселяли у нього цю думку: що як все піде добре, доведеться їхати", – каже Жолт.

Аби трохи полегшити адаптацію, він звозив сина на перегляди до Ден Хага й Аталанти:

"Ми не планували туди його віддавати. Просто хотілося показати йому Європу. Зальцбург ми обрали не через професійну команду, а структуру підготовки молоді".

Ну, і філософія Ред Буллу – агресивний пресинг, швидкі виходи з оборони, вертикальність – те, що підходило ідеально.

Собослай забив 16 голів за фарм-клуб Зальцбурга Ліферінг ще неповнолітнім.

Далі – дебют за першу команду в 17 років та 7 місяців у травні 2018-го.

Тоді-то він і набив те татуювання.

"Взагалі-то моїм кумиром був Кріштіану, але я дивився чи не всі матчі Ліверпуля. Джеррард був одним із найкращих, коли я ріс", – пояснює Собо.

Цікаво, він усвідомлював, що автор ігрової концепції Ред Булл Ральф Рангнік також надихнув ціле покоління німецьких тренерів, найуспішнішим з яких став Юрген Клопп?

Хтозна.

В будь-якому разі, Домінік не гаяв часу в Австрії – виграв 4 чемпіонати, визнавався найкращим гравцем сезону, заприятелював з Ерлінгом Голандом, а ще... купив машину.

"Він захотів нове авто, а я сказав: "Добре, але спершу нехай Зальцбург вийде до ЛЧ, а ти відіграєш у цьому важливу роль". Вони грали з Маккабі, і він забив в обох матчах, тож зміг купити ту тачку", – розповідає батько.

Скажете, надмірний тиск? Нав'язливий контроль? Але однієї формули успіху не існує. Що підходить одному – для іншого смерть.

Вже у 22 роки Собослай став капітаном збірної Угорщини, паралельно забиваючи вирішальні голи у Німеччині за РБ Лейпциг.

Це почерк вожака, а не жертви аб'юзу.

"Лідерство змалку було частиною його особистості", – каже Жолт. "Дехто вважає це дивним, бо я був досить суворим з ним, але саме ця здатність справлятися з тиском – причина, чому він капітан".

***

Домінік попрощався з Лейпцигом голом Айнтрахту у фіналі Кубка Німеччини, а тоді – зустрічай, Ліверпуль!

Ціна – "якихось" 70 млн євро.

Рішення Собослаї, як і завжди, приймали удвох.

"На столі була італійська команда та ще одна англійська, але ми зупинилися на Ліверпулі – клубі з великою історією та традиціями, який міг би допомогти Домініку рухатися в правильному напрямку", – ділиться Жолт.

Це, в принципі, і відбувається. Відколи угорець отримав номер Джеррарда на "Енфілді", він сяє – пробігає найбільше, створює найчіткіші моменти, забиває космічні штрафні Арсеналу та Ман Сіті.

"В моменті він один з найкращих гравців світу", – визнавав Мохамед Салах.

А Мілош Керкез жартує, що витривалості Собо вистачило б, аби "добігти від Ліверпуля до Угорщини".

Що ж, у Будапешті ладні повірити і у це.

Там нині серйозна дискусія щодо розміру стоп. Виявляється, у Собослая стопа як у Ференца Пушкаша – приблизно 40-41 розмір. На Дунаї вважають, що мала нога дозволяє краще "прикластися" по м'ячу. Ходить навіть міф, що батько хава Ліверпуля купував йому замале взуття, аби стопа росла повільніше.

"Тільки не пишіть таких дурниць, не було цього!" – сміється старий. "У нас лише одне правило – не купуйте бутси на розмір більші, бо тоді нога ковзає, легко травму отримати".

Звісно, він сяє від порівнянь Собослая з головною футбольною легендою Угорщини.

Тим часом Фенікс-Гольд росте. Зі школи на 20 дітей він перетворився на солідний заклад із 250 студентами. Жолт виховав для збірної вже трьох гравців, що змушує дітей їхати до нього іноді по 200 км.

Його син – світовий топ, але для батька це не привід кидати роботу. Він не позер, а щиро живе цінностями, які передав Домініку:

"Якщо хочеш чогось досягти, треба багато, мотивовано працювати. Це стосується усього в житті. І моя порада дітям: "Не мрійте, а ставте цілі". Мрії можуть просто залишитися назавжди у вашій голові".

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