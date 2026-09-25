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Буде складно створювати моменти: легенда Карпат спрогнозував результат матчу Угорщина – Україна

Денис Іваненко — 25 вересня 2026, 07:37
Буде складно створювати моменти: легенда Карпат спрогнозував результат матчу Угорщина – Україна
Ігор Худоб'як
instagram.com/khudobyak_igor

Колишній футболіст збірної України Ігор Худоб'як поділився очікуваннями від протистояння "синьо-жовтих" з Угорщиною в першому турі Ліги націй.

Його слова передає NV.

Півзахисник, який напередодні завершив кар'єру, вважає шанси обох команд практично рівними на перемогу. Проте невеличким фаворитом усе ж таки назвав угорців:

"Матчі збірної – це щось особливе. З нетерпінням очікую подивитися на команду Мальдери у першому офіційному матчі. Буде тяжка гра для України. Поєдинок на виїзді. Принциповий суперник. Думаю, десь шанси 45 на 55 на користь Угорщини.

Зустрічаються дві приблизно рівні команди. Це буде десь нічийна гра і, думаю так і буде. Це дуже важливий матч для нас. До того ж поєдинок із суперником, з яким ми будемо боротися, скоріше за все, за перше місце у групі. Також у нас багато травмованих футболістів, неоптимальний склад".

Ігор заявив, що найбільші побоювання в нього викликає гра збірної України в атаці та спрогнозував підсумковий результат.

"Багато травмованих футболістів атаки. Багато гравців не в формі. Буде складно створювати моменти та їх реалізовувати. Думаю, що основні козирі нашої збірної – це самовіддача гравців і дисциплінована гра в захисті всією командою. Потрібно не дати зіграти супернику. Мій прогноз 1:1", – сказав Худоб'як.

Зазначимо, що матч Угорщина – Україна відбудеться 25 вересня в Будапешті. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

За текстовою трансляцією протистояння можна буде стежити за посиланням. Напередодні про майбутню гру висловився Артем Фаворов, який виступає в угорському чемпіонаті.

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