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Угорщина – Україна: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги націй

Денис Іваненко — 24 вересня 2026, 14:00
Getty Images
Угорщина – Україна: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги націй

У п'ятницю, 25 вересня, відбудеться поєдинок першого туру Ліги націй-2026/27 з футболу, у якому збірна України на виїзді зіграє з Угорщиною.

Гру на "Пушкаш Арені" судитиме британська бригада арбітрів на чолі з Джарредом Джіллеттом. Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Угорщина – Україна безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що це буде третє очне протистояння між командами. Обидва матчі в 1992 році виграли угорці.

Нагадаємо, що суперниками "синьо-жовтих" у групі B2 Ліги націй також будуть Північна Ірландія та Грузія. Повний розклад поєдинків – за посиланням.

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