Ми маємо грати в футбол, навіть у такій ситуації: Ярмоленко – про обстріли України військами РФ

Вінгер збірної України та київського Динамо Андрій Ярмоленко розповів про вплив воєнної агресії та обстрілів з боку РФ на гравців національної команди, наголосивши, що навіть у такій ситуації потрібно продовжувати грати у футбол.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Це завжди на нас впливає, коли ти за кордоном, а твої рідні вдома, ти переживаєш, хвилюєшся за них під час обстрілів терористів. Ми маємо грати в футбол, навіть у такій ситуації, приносити позитивні емоції нашим людям".

Нагадаємо, що напередодні тренерський штаб Андреа Мальдери визначився із заявкою на стартові матчі Ліги націй у дивізіоні В.

Зазначимо, що під час найближчого збору збірна України проведе чотири поєдинки на цьому турнірі.

25 вересня "синьо-жовті" гратимуть проти Угорщини (21:45 за київським часом), 28 вересня змагатимуться проти Грузії (19:45), 2 жовтня зустрінуться із Північною Ірландією (21:45), а 5 жовтня знову протистоятимуть угорцям у матчі-відповіді (21:45).

Напередодні італійський наставник висловився щодо майбутнього Михайла Мудрика у збірній та оцінив допомогу від Сергія Реброва.