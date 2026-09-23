Легенда Карпат і колишній футболіст збірної України оголосив про закінчення кар'єри

Колишній футболіст збірної України та львівських Карпат Ігор Худоб'як повідомив про закінчення кар'єри футболіста.

Про це сповістив на своїй сторінці в Інстаграмі.

Він пригадав усі найпам'ятніші моменти свого футбольного життя, зокрема, історичні виступи у Лізі Європи у футболці "левів".

"Деякі розділи життя закінчуються. А деякі назавжди стають його частиною. 24 роки. Понад 700 професійних матчів. Я мав можливість прожити мрію кожного футболіста – грати за збірну України, виходити на поле в Лізі Європи проти Боруссії Дортмунд, ПСЖ, Севільї та інших команд Європи. Галатасарай – емоції, які неможливо забути. Карпати – більше, ніж клуб. Це був мій дім. А Кіпр став особливою частиною мого футбольного шляху. Я віддав футболу найкращі роки, своє серце і все, що мав. Сьогодні завершується моя професійна кар'єра футболіста. Але я не прощаюся з футболом. Навіть близько. Дякую всім, хто був частиною цього шляху", – написав Худоб'як.

Найбільше матчів у своїй кар'єрі провів за Карпати – 351 (42 голи та 38 асистів). Також понад 100 ігор відіграв за кіпрський Етнікос – 119 поєдинків, у яких відзначився 10 м'ячами та 2 гольовими передачами.

Взяв участь у 6 матчах збірної України у 2010-2011 роках. За даними з порталу Transfermarkt, максимальна вартість колишнього півзахисника складала 2,5 мільйона євро.

Раніше Худоб'як оцінив виступи львівського клубу у поточному сезоні-2026/27.