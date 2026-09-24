Перше випробування для Мальдери: анонс матчу Ліги націй Угорщина – Україна

Дочекались! Великий футбол національних збірних повертається! Після чемпіонату світу 2026 пройшло трохи більше двох місяців, і вболівальник вже встиг скучити за футболом національного рівня.

24 вересня в Європі стартує черговий сезон Ліги націй, а збірна України свій перший матч проведе вже 25 вересня в Будапешті, де зустрінеться з командою Угорщини. Цей поєдинок стане дебютним офіційним для головного тренера нашої команди Андреа Мальдери.

"Чемпіон" пропонує читачам прев'ю матчу Угорщина – Україна.

Що потрібно знати перед грою

Майбутній поєдинок відбудеться в рамках Ліги Б, що є другим за силою дивізіоном у Лізі націй. В минулому сезоні збірна Угорщини виступала в Лізі А, але в групі з Німеччиною, Нідерландами та Боснією і Герцеговиною посіла третє місце й потрапила до перехідного плейоф, де поступилася збірній Туреччини 1:6 за сумою двох матчів.

Команда України тоді під керівництвом Сергія Реброва посіла друге місце в своїй групі в Лізі Б, але в плейоф за вихід до вищого дивізіону в драматичній дуелі поступилася збірній Бельгії – 1:3 "вдома" в Мурсії, і 0:3 на виїзді в Генку.

Getty Images

Таким чином, що Угорщина, що Україна опинилися в Лізі Б, де окрім цих двох колективів також присутні збірні Грузії та Північної Ірландії, але з цими командами будемо знайомитись дещо пізніше.

Цьогоріч календар дуже щільний – одразу чотири матчі доведеться командам зіграти за найближчі 11 днів, і ще два поєдинки – за п'ять днів у листопаді. Всього шість ігор, за підсумками яких і визначиться переможець групи.

Також після закінчення турніру відбудеться жеребкування Євро-2028, що пройде в Британії, а місця в Лізі націй напряму впливатимуть на посів збірних. Головна задача збірної України потрапити до топ-2 свого квартету, що дасть можливість брати участь у жеребкуванні в другому кошику й отримати прийнятний жереб.

А ще перемога в групі дає право підвищитися в класі й отримати шанс на потрапляння у плейоф відбору до Євро-2026 – в разі невиходу з групи за підсумками кваліфікації.

40 друзів Мальдери

За тиждень до старту Ліги націй головний тренер збірної України Андреа Мальдера назвав розширений список гравців, викликаних на перші чотири матчі. Список нечуваного раніше розміру – 30 гравців основного складу та 10 гравців у резервному списку. Здається, перед великими футбольними форумами тренери мають меншу обойму футболістів.

Не будемо вдаватися до детального розбору, адже з моменту виклику заявка зазнала змін. Хтось встиг вибути (Степанов, Довбик, Андрієвський), хтось приєднатися: Піхальонок, Краснопір, Велетень. Було багато обговорень стосовно викликаних гравців, ну і, звісно, не викликаних.

УАФ/Дан Балашов

Той же Єгор Ярмолюк, який стабільно виступає за Брентфорд, але в заявку не потрапив. Або були питання до імен гравців, які не мають достатньої ігрової практики в своїх клубах, але потрапляють до основного списку національної команди.

Також відзначимо одразу декількох потенційних дебютантів: Драмбаєв, Крупський, Варфоломєєв та Хлань.

Тим не менш, вболівальник має вірити головному тренеру, який працює в Україні, відвідує ключові матчі національного чемпіонату й наживо (чи очима своїх помічників) спостерігає за кожним гравцем-кандидатом до національної команди на полі.

Головне, аби у Мальдери не "закрутилася голова" від такого широкого списку гравців: тут би хоча б запам'ятати, як кого звуть.

"Італійська" Угорщина

Збірну Угорщини вже вісім років очолює італієць Марко Россі, який в 90-х трохи пограв за Брешію та Сампдорію, а з 2004 року почав кар'єру тренера. Останні 14 років Россі працює в Угорщині.

Спочатку 62-річний фахівець очолював місцевий Гонвед, з яким став чемпіоном країни, а з 2018-го став на чолі національної команди. За цей час збірна Угорщини двічі потрапляла до фінальної частини чемпіонату Європи (2020 та 2024) та грала у дивізіоні А Ліги націй.

У відборі до ЧС-2026 угорці втратили путівку на Мундіаль, на останніх секундах програвши Ірландії 2:3, коли по ходу матчу лідирували 2:0.

Гол Слобослаї у ворота Тоттенгема 15 вересня

І як би це "мемно" не звучало, але угорський футбол зараз дійсно на підйомі.

Головна зірка команди – Домінік Слобослаї – нападник Ліверпуля, який забиває голи на будь-який смак. У цьому сезоні хавбек вже має три м'ячі в семи поєдинках, у минулому сезоні він забив 13.

Огляд матчу Угорщина – Ірландія

Ще один угорець в Ліверпулі це Мілош Керкез, який встиг пограти із Забарним в Борнмуті. А, як відомо, в Борнмуті поганих захисників немає. Зараз 22-річний гравець дещо випав з обойми команди, але у своїй національній команді залишається основним.

Є і травми у нашого суперника. Основна втрата – Роланд Шаллаї. Півзахисник Галатасарая, що має в своєму активі 67 матчів за збірну, вибув декілька днів тому. Пропустять матч з Україною і атакувальні гравці Барнабаш Варга та Каллум Стайлз.

Історія зустрічей

Попри сусідство країн, зустрічей між командами було небагато, а точніше – всього дві. Але вони були знакові.

29 квітня 1992 року збірна України провела свій перший матч в історії, і суперником була саме команда Угорщини. Тоді, в Ужгороді, при 13 тисячах глядачів "жовто-блакитні" поступилися 1:3, історичний перший гол на рахунку Івана Гецка. Через чотири місяці в Угорщині українці також програли 1:2.

Минуло 34 роки, і тепер за наступні 11 днів команди знову зустрінуться двічі. Хто буде переможцем? Гра покаже!

Прогноз Чемпіона

Україна дещо вище в рейтингу ФІФА – 33-й рядок проти 39-го, тож команди приблизно одного рівня. Важко сказати, чи вдасться Мальдері зробити "цукерку", але товариські матчі проти Польщі (2:0) та Данії (1:2*, перервано на 67-й хвилині) показали, що потенціал у команди є, можна боротися.

Букмекери віддають невеличку перевагу господарям, але, схоже, більше через фактор домашнього поля. Ризикнемо припустити, що команди як мінімум обміняються забитими м'ячами – і не факт, що буде визначений переможець.

Де дивитись?

Переглянути поєдинок, який відбудеться 25 вересня о 21:45 на "Ференц Пушкаш Арені" у Будапешті, можна буде на OTT-платформі MEGOGO. Також він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Крім того, "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Угорщина – Україна.