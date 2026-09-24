Для мене це не найголовніше: Ярмоленко – про своє ставлення до рекордів

Вінгер збірної України та київського Динамо Андрій Ярмоленко заявив, що для нього головна мета у футболі – це бути корисним команді, а не перевершувати рекорди.

Про це він розповів під час передматчевої пресконференції.

"Звичайно, я граю у своє задоволення і граю в інтересах команди. Рекорди – звичайно, я про них знаю, але повторюся: для мене це не найголовніше. Для мене найголовніше це бути корисним команді – як Динамо, так і збірній України. За всі роки, які я там провів у футболі, знаю, що якщо ти поставиш насамперед якісь свої досягнення вище за командні – то в тебе нічого не вийде. Тому моя задача – працювати добре на тренуваннях, працювати на команду. Вийде побити рекорди – добре, не вийде – я знатиму, що передусім все зробив для команди, щоб вона перемогла. Це мені приносить набагато більше задоволення".

Зауважимо, що Ярмоленко має за спиною 126 матчів у складі збірної України. Йому не вистачає лише одного забитого м'яча, аби повторити рекорд результативності Андрія Шевченка (48 голів).

Напередодні 36-річний нападник зумів зрівнятися за показником результативності у чемпіонаті України з колишнім футболістом Динамо Максимом Шацьких, відзначившись 124-м голом у матчі 6-го туру УПЛ проти Епіцентра (3:0).

Нагадаємо, що напередодні тренерський штаб Андреа Мальдери визначився із заявкою на стартові матчі Ліги націй у дивізіоні В.

Зазначимо, що під час найближчого збору збірна України проведе чотири поєдинки на цьому турнірі.

25 вересня підопічні Андреа Мальдери гратимуть проти Угорщини (21:45 за київським часом), 28 вересня змагатимуться проти Грузії (19:45), 2 жовтня зустрінуться із Північною Ірландією (21:45), а 5 жовтня знову протистоятимуть угорцям у матчі-відповіді (21:45).

Нещодавно Ярмоленко висловився щодо обстрілів України військами РФ.