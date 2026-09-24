Рівень чемпіонату відчутно впав: український легіонер – про шанси Угорщини у матчі з Україною

Український півзахисник Академії Пушкаша Артем Фаворов оцінив майбутній матч збірних України та Угорщини у Лізі націй.

Його слова передає "Український футбол".

"Впевнений, що наші будуть на мʼячі, гратимуть першим номером, а угорці більше оборонятимуться. Але все залежатиме від того, хто першим використає свій момент, хто забʼє першим. Загалом оцінив би шанси 50 на 50. За роботою з мʼячем і рівнем майстерності наші, як на мене, сильніші. Стадіон (у Будапешті – прим.) гарантовано буде повним. Я був на ньому в травні на фіналі Кубка країни. Він був заповнений. А на матчі збірної глядачі підтримуватимуть своїх усіма силами. Хоча, впевнений, нашим хлопцям така атмосфера також сподобається", – сказав Фаворов.

Також хавбек оцінив збірну під керівництвом Андреа Мальдери.

"Я не люблю висловлювати свою думку отак одразу, потрібен час. Коли прийшов Ребров, збірна теж зіграла кілька матчів, і вже почали аналізувати, що змінилося. Як на мене, поки для цього зарано. Загалом у списку Мальдери нічого не здивувало. Добре, що дають шанс різним гравцям і викликають з різних клубів, а не лише з Динамо та Шахтаря. Мене це тішить, адже вважаю, що багато хлопців заслуговують хоча б на шанс спробувати себе в збірній і мають знати, що двері для них не закриті. Значить, новий штаб переглядає багато матчів, стежить за різними чемпіонатами. Сподіваюся, так буде і надалі. За Угорщину не казатиму, але в Польщі сильна ліга. В Угорщині за останній рік рівень чемпіонату відчутно впав. Після того як Віктора Орбана не переобрали й він втратив посаду премʼєра, фінансування футболу відчутно зменшилося і стало менше якісних легіонерів", – підсумував Фаворов.

Нагадаємо, що під час нинішнього збору Україна проведе чотири матчі в Лізі націй. 24 вересня о 19:30 за київським часом Андреа Мальдера проведе пресконференцію перед грою проти Угорщини, де розповість останні новини з табору "синьо-жовтих".