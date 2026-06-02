Визначився потенційний суперник збірної України в півфіналі Євро-2026

Збірна Угорщини з мініфутболу стала першим півфіналістом чемпіонату Європи 2026, що проходить у словацькій Братиславі. У 1/4 фіналу угорці розгромили команду Болгарії з рахунком 4:0.

У півфіналі Угорщина зіграє проти переможця протистояння між Україною та Грузією, яке розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Півфінальний матч за участі угорської збірної відбудеться 3 червня. Початок запланований на 20:15 за київським часом.

Зазначимо, що минулого року Україна та Угорщина зустрічалися на груповому етапі чемпіонату світу 2025. Тоді "синьо-жовті" зазнали поразки з рахунком 0:3.