Визначилися всі пари 1/4 фіналу Євро-2026, у якому зіграє і збірна України
Визначилися всі пари 1/4 фіналу ЧЄ-2026 з мініфутболу, який проходить у словацькій Братиславі.
Так, останніми учасниками чвертьфіналу стали Румунія, Сербія, Чехія та Азербайджан.
Раніше до цієї стадії пробилася і збірна України, яка зіграє проти Греції, що сенсаційно вибила Польщу.
Мініфутбол – Євро-2026
1/4 фіналу
- 18:30 Угорщина – Болгарія
- 20:00 Грузія – Україна
- 21:30 Румунія – Сербія
- 23:00 Чехія – Азербайджан
Усі матчі відбудуться вже 2 червня.
Протистояння Греція – Україна наживо покаже Київстар ТБ. Відеоогляд поєдинку, а також аналітична студія будуть доступні на FootballHub. Крім того, "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.