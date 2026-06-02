Визначилися всі пари 1/4 фіналу Євро-2026, у якому зіграє і збірна України

Визначилися всі пари 1/4 фіналу ЧЄ-2026 з мініфутболу, який проходить у словацькій Братиславі.

Так, останніми учасниками чвертьфіналу стали Румунія, Сербія, Чехія та Азербайджан.

Раніше до цієї стадії пробилася і збірна України, яка зіграє проти Греції, що сенсаційно вибила Польщу.

Мініфутбол – Євро-2026

1/4 фіналу

18:30 Угорщина – Болгарія

20:00 Грузія – Україна

21:30 Румунія – Сербія

23:00 Чехія – Азербайджан

Усі матчі відбудуться вже 2 червня.

Протистояння Греція – Україна наживо покаже Київстар ТБ. Відеоогляд поєдинку, а також аналітична студія будуть доступні на FootballHub. Крім того, "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.