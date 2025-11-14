Уболівальники збірної України обрали найкращого гравця матчу з Францією

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін був визнаний Левом матчу п'ятого туру відбору до чемпіонату світу 2026 року Франція – Україна (4:0)

Про це повідомляє УАФ.

За воротаря віддали свої голоси 64% уболівальників національної команди. В його активі шість сейвів, 57% точних передач (13 з 23) та 1 виніс м'яча.

Після поразки від французів команда Сергія Реброва посідає третє місце в групі D. Попереду Франція, яка достроково виграла квартет, а також Ісландія, у якої ті ж 7 очок, проте кращі додаткові показники.

Нагадаємо, у першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном. У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.