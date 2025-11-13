Українська правда
Україна опустилася на 3 місце в турнірній таблиці кваліфікації ЧС-2026

Микола Дендак — 13 листопада 2025, 23:51
Україна опустилася на 3 місце в турнірній таблиці кваліфікації ЧС-2026

Збірна України погіршила своє турнірне становище після поразки від команди Франції (0:4) в межах європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу.

Команда під керівництвом Сергія Реброва має 7 очок та посідає третє місце в групі D. Попереду Франція, яка достроково виграла квартет, а також Ісландія, у якої ті ж 7 очок, проте кращі додаткові показники.

В останньому турі "синьо-жовті" зустрінуться саме з ісландцями. Зустріч відбудеться 16 листопада. Українцям, щоб вийти у плейоф, необхідно буде знову перемагати суперника.

Кваліфікація ЧС-2026.Турнірна таблиця

Група D

  1. Франція – 13 очок
  2. Ісландія – 7
  3. Україна – 7
  4. Азербайджан – 1

Нагадаємо, у першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном. У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.

