Україна опустилася на 3 місце в турнірній таблиці кваліфікації ЧС-2026

Збірна України погіршила своє турнірне становище після поразки від команди Франції (0:4) в межах європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 з футболу.

Команда під керівництвом Сергія Реброва має 7 очок та посідає третє місце в групі D. Попереду Франція, яка достроково виграла квартет, а також Ісландія, у якої ті ж 7 очок, проте кращі додаткові показники.

В останньому турі "синьо-жовті" зустрінуться саме з ісландцями. Зустріч відбудеться 16 листопада. Українцям, щоб вийти у плейоф, необхідно буде знову перемагати суперника.

Кваліфікація ЧС-2026.Турнірна таблиця

Група D

Франція – 13 очок Ісландія – 7 Україна – 7 Азербайджан – 1

Нагадаємо, у першій грі кваліфікації підопічні Сергія Реброва поступилися Франції, після чого розписали мирову з Азербайджаном. У жовтні збірна України вирвала перемогу над Ісландією та мінімально здолала Азербайджан.