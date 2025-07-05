КДК УАФ дискваліфікував екстренера клубу УПЛ за спробу підкупити арбітра

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив низку рішень, среди яких була дискваліфікація колишнього тренера клубу Української Прем'єр-ліги.

Про це йдеться на сайті УАФ.

КДК УАФ розглянув справу Андрія Запорожана, колишнього гравця та тренера Лівого берега, якого підозрювали у спробі підкупити арбітра з метою вплинути на результат матчу 14-го туру УПЛ Рух (Львів) – Лівий берег (Київ), що відбувся 24 листопада 2024 року.

Розглянувши матеріали щодо можливих порушень Кодексу етики та чесної гри УАФ 42-річним українцем, КДК вирішив дискваліфікувати його на три роки.

"КДК УАФ заборонив Андрію Запорожану здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), строком на 3 (три) роки (за недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме: не пропонувати, не обіцяти, не давати або не приймати прямо чи опосередковано будь-якої невиправданої грошової допомоги чи іншої вигоди в будь-якій формі з метою впливу на вчинення дій або бездіяльності в межах власної компетенції; утримуватися від будь-якої поведінки, що шкодить або може зашкодити чесності матчів та змагань; не застосовувати у своїй діяльності методів і способів, що можуть мати незаконний або неправомірний вплив на хід та/або результат матчу або змагань з метою отримання переваги для себе або третьої особи)", – йдеться у заяві.

Андрій Запорожан останні три роки своєї ігрової кар'єри провів у складі Лівого Берега, після чого він у 2023 році приєднався до тренерського штабу столичного клубу.

Раніше стало відомо, що КДК УАФ також дискваліфікував колишнього гравця Карпат та Вереса за діяльність, пов'язану зі ставками.