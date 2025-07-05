Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

КДК УАФ дискваліфікував екстренера клубу УПЛ за спробу підкупити арбітра

Олексій Погорелов — 5 липня 2025, 11:16
Андрій Запорожан
Андрій Запорожан
ФК Лівий берег

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив низку рішень, среди яких була дискваліфікація колишнього тренера клубу Української Прем'єр-ліги.

Про це йдеться на сайті УАФ.

КДК УАФ розглянув справу Андрія Запорожана, колишнього гравця та тренера Лівого берега, якого підозрювали у спробі підкупити арбітра з метою вплинути на результат матчу 14-го туру УПЛ Рух (Львів) – Лівий берег (Київ), що відбувся 24 листопада 2024 року.

Розглянувши матеріали щодо можливих порушень Кодексу етики та чесної гри УАФ 42-річним українцем, КДК вирішив дискваліфікувати його на три роки.

"КДК УАФ заборонив Андрію Запорожану здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), строком на 3 (три) роки (за недотримання вимог Кодексу етики та чесної гри УАФ, а саме: не пропонувати, не обіцяти, не давати або не приймати прямо чи опосередковано будь-якої невиправданої грошової допомоги чи іншої вигоди в будь-якій формі з метою впливу на вчинення дій або бездіяльності в межах власної компетенції; утримуватися від будь-якої поведінки, що шкодить або може зашкодити чесності матчів та змагань; не застосовувати у своїй діяльності методів і способів, що можуть мати незаконний або неправомірний вплив на хід та/або результат матчу або змагань з метою отримання переваги для себе або третьої особи)", – йдеться у заяві.

Андрій Запорожан останні три роки своєї ігрової кар'єри провів у складі Лівого Берега, після чого він у 2023 році приєднався до тренерського штабу столичного клубу.

Раніше стало відомо, що КДК УАФ також дискваліфікував колишнього гравця Карпат та Вереса за діяльність, пов'язану зі ставками.

КДК Лівий берег Українська асоціація футболу (УАФ) Україна Чемпіонат України, УПЛ Андрій Запорожан КДК УАФ

Україна

Купуйте квитки, буде трилогія, – Ф'юрі анонсував третій бій з Усиком
Все дуже серйозно: Новицький знявся з бою проти Сіренка через важку травму
Це стара травма, викликана навантаженнями, – Дорощук пояснив пропуск наступного етапу Діамантової ліги
Клуб АПЛ зробив покращену пропозицію Трабзонспору за трансфер Батагова
Син володаря Золотого м'яча опинився на радарі клубу екстренера Шахтаря

Останні новини