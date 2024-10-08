УАФ розповіла деталі травми Степаненка

Опорний півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко отримав пошкодження медіальної колатеральної звʼязки колінного суглоба.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Він травмувався в матчі 2 туру Ліги чемпіонів-2024/25 проти Аталанти (0:3). Капітан "гірників" жалівся на біль у коліні, через що і був замінений. Степаненко досі перебуває у заявці збірної України на жовтневі матчі.

Сьогодні, 8 жовтня, національна команда провела перше тренування, Тарас займався індивідуально. Наразі не відомо, коли він зможе відновитися.

Відео тренування

Загалом у Сергія Реброва суттєві кадрові втрати. Зокрема інший опорник "синьо-жовтих" Володимир Бражко також пропустить матчі через травму.

Команді також не зможе допомогти ще 7 футболістів. Чемпіон підготував список втрат України та розповів, кого Ребров викликав на заміну травмованим гравцям.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Україна проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашня гра). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків Україна посідає останню сходинку у групі, лідером є Грузія.