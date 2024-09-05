Довбик не допоможе збірній України у вересневих матчах Ліги націй

Нападник італійської Роми та збірної Артем Довбик через травму не зможе допомогти команді у вересневих матчах Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Артем Довбик не зіграє у вересневих матчах Ліги націй. Ушкодження, якого форвард отримав ще в Ромі не дозволило йому повноцінно працювати у групі збірної України. Додаткове обстеження, проведене у Празі підтвердило, що на повне відновлення від травми потрібно більше часу, тому було прийнято рішення про його повернення до Роми, де він продовжить працювати під наглядом клубних лікарів", — йдеться у відео.

Нагадаємо, напередодні Довбик увійшов до списку номінантів на "Золотий м'яч", який вручають найкращому гравцю за підсумками року. Востаннє українець був номінований на цю нагороду у 2006 році. Загалом лише 15 представників України до цього претендували на Золотий м'яч

Нагадаємо, раніше Ребров оголосив список гравців, які будуть викликані на вересневі матчі Ліги націй. Під його керівництвом "синьо-жовті" вже провели перше тренування.

Зазначимо, що поєдинок 1 туру відбудеться зовсім скоро — у суботу, 7 вересня на стадіоні "Епет Арене" у Празі, о 21:45 за київським часом українці зіграють проти Албанії, після чого зустрінуться зі збірною Чехії 10 вересня.

Також Україна проведе два номінально домашніх матчі: 11 жовтня у Польщі, місто Познань, на стадіоні "Enea Stadion Poznan" проти Грузії, та 14 жовтня у польському місті Вроцлав на стадіоні "Tarczynski Arena Wroclaw" проти Чехії.