У нас є великий список: Степаненко – про формування заявки збірної України

Тарас Степаненко висловився про формування заявки збірної України на майбутній збір, який розпочнеться у другій половині вересня.

Його слова передає Tribuna.com.

Асистент Андреа Мальдери розповів про відбір гравців до лав національної команди. Він повідомив, що близько 60 футболістів перебувають у розширеному списку, а до остаточного потрапить десь половина.

"Зрозуміло, є кістяк команди – хлопці, які постійно викликаються. Але ми розуміємо, що футбол – це гра, і національна збірна – це команда, куди викликаються хлопці, які зараз є найкращими. Звісно, є прізвища, які постійно викликаються до національної збірної. Але у нас є великий список. Ми передивилися і збори гравців, і відвідували матчі чемпіонату України. Зрозуміло, що стежимо за матчами хлопців, які грають за кордоном. Андреа сам дуже багато футболу дивиться. Ми знаємо, у кого є мікропошкодження, пошкодження, який емоційний стан. Все це відстежуємо, завжди на зв'язку", – сказав Степаненко.

Колишній капітан "синьо-жовтих" також описав, як відбувається пошук нової інформації та аналіз. Він заявив, що Мальдера цікавиться думкою тренерського штабу, а остаточне рішення вже залишається за італійцем:

"Якщо нам потрібна якась нова інформація, якщо Андреа цікавий той або інший футболіст – він дзвонить і каже: "Я хочу інформацію про цього футболіста". Тоді ми робимо: у нас є шаблон відеоаналізу, за яким аналітики розбирають футболіста, і це надсилається на платформу, де кожен тренер збірної може зайти, подивитися та зрозуміти сильні та слабкі сторони гравця. Зрозуміло, остаточне рішення залишається за головним тренером, він його приймає та оголошує склад. Але він запитує наше ставлення, як ми бачимо, тому що є позиції під питанням. Кожен може висловити своє бачення, і вже головний тренер вирішуватиме, якого гравця викликати".

Зазначимо, що наступний матч наша національна команда проведе 25 вересня з Угорщиною в Лізі націй. Під час цього збору "синьо-жовті" загалом зіграють одразу чотири поєдинки.

Їм також протистоятимуть Грузія та Північна Ірландія, а 5 жовтня підопічні Мальдери проведуть з угорцями вже матч-відповідь. З повним розкладом ігор можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, що раніше наставник збірної України розповідав про формування заявки. Італієць планує дати шанс кожному гравцю під час збору.