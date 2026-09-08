Степаненко назвав тренерів, які найбільше вплинути на його кар'єру

Колишній капітан донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко виділив трьох наставників, які зробили вагомий внесок у його успішну футбольну кар'єру.

Його слова наводить Tribuna.

Нинішній асистент головного тренера "синьо-жовтих" Андреа Мальдери назвав Мірчу Луческу, Паулу Фонсеку та Роберто Де Дзербі.

"Мірча Луческу, Паулу Фонсека та Роберто Де Дзербі. Тренери, які дали дуже багато знань. Завдяки їм я досяг у кар'єрі того, що маю, тому що кожен із них давав можливість стати на сходинку вище", – сказав Степаненко.

Саме під керівництвом Луческу колишній експівзахисник провів найбільшу кількість матчів – 159. Трішки менше він відіграв за період роботи з Фонсекою – 115 ігор. А от за очолювання Де Дзербі зіграв 22 поєдинки.

Також на клубному рівні він пограв від керівництвом Арди Турана, Ігоря Йовічевіча, Луїса Кастро, Анатолія Чанцева Маріно Пушича та інших спеціалістів.

Нагадаємо, що Степаненко провів свій прощальний офіційний матч у кар'єрі гравця у минулому сезоні-2025/26. Тарас символічно повісив бутси на цвях після поєдинку 30-го туру УПЛ Колос – Шахтар (перемога 1:0).

Загалом за його спиною 26 здобутих титулів (усі із Шахтарем) та 546 матчів на клубному рівні (31 гол і 27 асистів). Також провів 87 зустрічей за збірну України, з якою брав участь у чемпіонатах Європи 2012, 2016, 2020 і 2024 років, у яких відзначився 4 м'ячами та однією гольовою передачею.