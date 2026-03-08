У Поліссі показали ногу Емерлаху після удару Біловара

Житомирське Полісся після матчу 19 туру чемпіонату України з київським Динамо (1:2) показало стан ноги півзахисника Ліндона Емерлаху.

Наприкінці першого тайму стався епізод за участі захисника столичного клубу Крістіана Біловара з Емерлаху. Оборонець прямою ногою пішов у підкат проти півзахисника.

Арбітри після перегляду ВАР не помітили фолу на червону картку зі сторони Біловара.

Після гри Полісся показало наслідки підкату від Біловара.

Перемога дозволила киянам скоротити відставання від Полісся, яке йде третім, до 1 бала. Наступний матч "вовки" зіграють 14 березня проти Кривбаса.

Напередодні вінгер Полісся та збірної України Владислав Велетень повідомив про терміни повернення після важкої травми, якої він зазнав на тренуванні наприкінці 2025 року.